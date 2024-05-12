Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmada 1 şüpheli yakalandı. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda şüphelinin aracında çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmada 1 şüpheli yakalandı.
Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'nde B.D. isimli şüpheli şahsın içerisinde bulunan araç durdurularak yapılan aramada 1 adet yeraltı arama cihazı, 8 adet sensör, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet el feneri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN