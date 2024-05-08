Aydın'da Arkadaşının Uzun Süre Haber Alamadığı Şahıs Evde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde arkadaşının uzun süre haber alamadığı bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Cuma Mahallesi 215 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Taş isimli şahıstan uzun süre haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir marifeti ile girdiği evde Taş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN