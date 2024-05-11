Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında Kasten Öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında Kasten Öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Sarıkemer Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (Y.Y) isimli şahıs Söke Sarıkemer Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlünün adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Söke Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Yargı eleştirilemez değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title