Aydın'da incir fabrikasında madde bağımlılığı eğitimi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir incir fabrikasını ziyaret eden jandarma ekipleri 500 kadına madde bağımlılığı ve 'En iyi narkotik polis anne' eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, madde bağımlılığına yönelik gerçekleştirilen eğitimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Nazilli ilçesinde bulunan bir incir fabrikasında 500 kadına Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında seminer gerçekleştirdi. Faaliyete katılım sağlayan öğrenci velilerine uyuşturucu madde türleri, uyuşturucu madde kullanım belirtileri, uyuşturucu madde ile mücadele konularında ve UYUMA isimli program hakkında bilgi verildi. - AYDIN