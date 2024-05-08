Aydın'da Atatürk ve Cumhuriyetin 100. Yılı Bahar Şenliği

Aydın'ın Germencik ilçesinde, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin 100.Yılı" temalı bahar şenliği yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından okulda düzenlenen etkinlikte "Atatürk çocukları" gösterisi sunuldu, özel eğitim sınıfı öğrencileri şiirler okudu, bardak ritim çalışması gerçekleştirildi.

Atıklarla hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı defile ile serginin de bulunduğu programa Belediye Başkanı Burak Zencirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın da katıldı.