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Aydın'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından yapılan çalışmada, toplam 2 suçtan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli şahıs Tekin Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' olmak üzere toplam 2 suçtan aranan ve hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli şahıs Germencik'in Tekin Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Y.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Jandarma JASAT Aydın Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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