Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 63,78 Gram Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 63,78 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, Camiatik Mahallesi'nde şüpheli bir motosiklet sürücüsü durduruldu. Yapılan üst aramasında ve ardından ikamet aramasında 56 adet paketlenmiş vaziyette satışa hazır toplam 63,78 gram uyuşturucu esrar ele geçirildi. B.H.M. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN