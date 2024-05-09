Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 6 şüpheli şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, T.S., S.C., Ü.K., S.B., A.K. ve E.Ş. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN