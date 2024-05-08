Aydın'da Evde Çıkan Duman Paniğe Neden Oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin çatısındaki ocakta yapılan yemek esnasında oluşan yoğun duman ekipleri harekete geçirdi. Her şeyden habersiz ocakta yemek yapan kadın ise karşısında itfaiyeleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1660 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre P.K., isimli kadın, evinin çatısında bulunan ocakta kızartma ve börek yapmak istedi. O esnada yer ocağından çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gerçeği öğrenince rahat bir nefes alırken, karşısında itfaiyeleri gören P.K. ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler, gerekli incelemeyi yapmasının ardında olay yerinden ayrılırken, durum karşısında şaşırdığını ifade eden P.K. ise her zaman ocakta yemek yaptığını söyledi. - AYDIN