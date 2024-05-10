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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler takibe aldıkları ve içerisinde İ.Ğ.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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