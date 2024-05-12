Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 9 Kişi Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 9 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova, Nazilli, Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette İncirliova ve Söke ilçesinde S.A., S.G. ve P.A. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan O.S., B.D., O.A, F.D., A.G., B.Ş., S.A., S.G. ve P.A. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN