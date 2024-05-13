Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancıların Sayısı Azaldı

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın'da, ikamet izni alan toplam 9 bin 750 yabancı yaşarken, son 1 yılda ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 15 azaldı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

25 Mayıs 2023 verilerine göre 11 bin 492 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 2 Mayıs 2024 verilerine göre 9 bin 750 oldu. Yaklaşık 1 yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 15 oranında azalma yaşanırken, toplam bin 742 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 2 Mayıs 2024 verilerine göre toplam 1 milyon 119 bin 919 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Aydın'da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası'nda yaşadığı öğrenilirken yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi. - AYDIN