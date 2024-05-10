Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Koçarlı ilçesinde B.G. ve Y.B. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan O.S., S.K., A.D., M.K., R.T. ve G.Ö. isimli şüpheli şahısların da sağlık kuruluşlarında yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN