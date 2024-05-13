Aydın'ın 17 ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen müsabakalar

Aydın'ın 17 ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında birçok spor branşında düzenlenen müsabakalarda ter döken gençler, şampiyonluk için yarıştı.

Her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen müsabakalar bu yıl da Aydın'ın 17 ilçesinde gerçekleştiriliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen müsabakalarda sporun önemine dikkat çekilirken, atletizimden masa tenisine, satrançtan voleybol turnuvasına kadar birçok spor branşında gerçekleştirilecek olan müsabakalarda Aydınlı gençler ter dökecek. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar Gençlik Haftası boyunca belirlenen programlara göre düzenlenecek. Bu çerçevede Buharkent'te okullar arası kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla 400 metre ve 100 metre yarışları düzenlendi. Nefes kesen mücadelelerde ter döken gençler, birincilik için yarıştı. Germencik ilçesinde de masa tenisi, dart ve atletizm yarışmaları gerçekleştirildi. Heyecanın doruklara ulaştığı müsabakalarda sporun birleştirici gücüne de vurgu yapıldı.

19 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde 9 Mayıs'ta başlayan müsabakalar 21 Mayıs'a kadar 17 ilçede gerçekleştirilecek. - AYDIN