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Zor durumdaki emeklileri hedef alan suç örgütüne 6 ilde operasyon

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Artan enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri kredi verme vaadiyle dolandıran suç örgütüne İzmir, Balıkesir, Aydın, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, emeklileri kredi verme vaadiyle dolandıran 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

EKİPLER EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASTI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emeklilere yönelik kredi vaadiyle tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik Manisa'nın Salihli ilçesi başta olmak üzere İzmir, Balıkesir, Aydın, Sakarya ve Antalya'da, dün öğle saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zor durumdaki emeklileri hedef alan suç örgütüne 6 ilde operasyon

8 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken örgüt lideri A.K. (35) ile örgüt yöneticileri S.Z. (34) ve S.S. (31) ve örgüt üyeleri A.K. (42), A.Ç. (36), B.E. (64), M.K. (52), U.Y. (47) tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Operasyon Antalya Sakarya Aydın İzmir Suç Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Antalya çok güzel bir şehir ancak nerede suç işlemeye meyilli psikopat ipsiz sapsız var hepsi Antalya'nın bir köşesinde tokatçılık yapmaya çalışıyor .. Özellikle gayrimeşru gece hayatının döndüğü yerlerde yapılacak kontrollerde bir çoğu ele geçebilir ..

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