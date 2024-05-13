Aydın'ın Karacasu ilçesinde yol kontrolleri yapıldı
Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde 563 şahıs ve 259 araç sorgulandı. 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde 563 şahıs, 259 araç sorgulandı.
Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından belirlenen belli noktalarda Asayiş ve Trafik Timlerince şok yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen faaliyette 563 şahıs, 259 araç sorgulanırken, 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - AYDIN