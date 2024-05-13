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Aydın'da 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri, 10 yıl hapis cezası ile aranan bir şahsı Nazilli-Bozdoğan karayolunda yakaladı. Şahıs, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranıyordu.

Aydın'da jandarma ekipleri 10 yıl hapis cezası ile aranan şahsı Nazilli- Bozdoğan karayolunda yakaladı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak", "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli şahıs Nazilli-Bozdoğan kara yolunda yakalandı. Hükümlünün adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğan Kara Bozdoğan Jandarma Nazilli Aydın Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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