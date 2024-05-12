Aydın'ın Nazilli ilçesinde otobüsün otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, F.S. idaresindeki bir otobüs, Dallıca Kavşağında F.B'nin kullandığı bir otomobile arkadan çarptı. Kazada F.B. yaralandı ve ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. F.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otobüsünün otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
F.S. idaresindeki 34 KJ 6818 plakalı otobüs, Dallıca Kavşağında F.B'nin kullandığı 07 SBF 17 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada F.B. yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan F.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.