Üye Girişi
Haberler

6. Türkiye Voleybol Şampiyonası Kuşadası'nda Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğince düzenlenen 6. Türkiye Voleybol Şampiyonası, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapıldı. 15 takımın mücadele ettiği organizasyonda kızlar kategorisinde birinci Bingöl, erkekler kategorisinde ise birinci Muş oldu. Aydın takımları ise 'en sempatik takım' seçildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğince 6. Türkiye Voleybol Şampiyonası, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, organizasyonda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan 14-18 yaş arası 260 sporcudan oluşan 15 takım mücadele etti.

Kuşadası Kapalı Spor Salonunda, 8-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen müsabakalarda kızlar kategorisinde birinci Bingöl, ikinci İstanbul üçüncü Malatya, erkekler kategorisinde de birinci Muş, ikinci Adana, üçüncü İstanbul takımları oldu.

Kız ve erkek olarak mücadele eden Aydın takımları da müsabakaların "en sempatik takımı" seçildi.

Ödül törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Söke Kaymakamı Ali Akça, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Voleybol Federasyonu Kuşadası Türkiye Bingöl Aydın Çocuk Muş Spor Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title