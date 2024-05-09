Aydın'da Huzur Güven Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur Güven' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgi ye göre kumar, oyun makinaları ve yasadışı bahis kapsamında 64 unsur ve 197 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Uygulamada 5 bin 52 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 5 şahıs yakalandı. Ayrıca uygulamada 4 dernek ve kooperatif, 191 umuma açık yer kontrol edildi. Vatandaşın huzuru ve güveni için operasyonların devam edeceği öğrenildi. - AYDIN