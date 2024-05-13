Aydın Ticaret Odası Almanya'daki seyahat acentelerine ilin turizm noktalarını tanıttı

Aydın Ticaret Odası Almanya'daki seyahat acenteleri temsilcilerine, ilin turizm noktalarını tanıttı.

Aydın Ticaret Odası öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliği ile Almanya'daki Türk Seyahat Acenteleri Birliği COOP TRR'ye bağlı Almanya, Belçika ve Hollanda olmak üzere farklı ülkelerden 25 seyahat acentesi yetkililerine Aydın'ın öne çıkan tarihi, kültürel yerleri ve alternatif turizm destinasyonları tanıtıldı.

Misafirler tarafından, Tralles Antik kenti, AYTO Kültür Evi, Zincirlihan, Aydın Arkeoloji Müzesi ve şehir merkezi başta olmak üzere il çevresinde yer alan Afrodisias, Priene, Milet Antik Kenti ve Doğanbey köyü ziyaret edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "İlimizin ulusal ve uluslararası mecrada daha tanınır ve turizm destinasyonlarının gözdesi haline gelmesi için bu çalışmaya öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Bölgemizde faaliyet gösteren Odalarımız ve Güney Ege Kalkınma Ajansımız ile birlikte İlimizde yer alan kültür rotalarına tur güzergahları oluşturarak bölgemizin dört mevsim yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmesini amaçlıyoruz" dedi. - AYDIN