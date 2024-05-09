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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Didim İlçesi Valiler İlkokulu'nda su verimliliği eğitimi

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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Didim İlçesi Valiler İlkokulu'nda su verimliliği seferberliği kapsamında eğitim verdi. Eğitim programıyla suyun tasarruflu kullanımı ve doğru kullanım teknikleri öğrencilere aktarıldı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Su Verimliliği Birimi tarafından Didim İlçesi Valiler İlkokulu'nda su verimliliği seferberliği kapsamında eğitim verildi.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve bilinçli kullanımı amacıyla gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının önemini vurgulayarak, bu eğitimlerin toplumun genç bireylerine su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Eğitim programında, suyun tasarruflu kullanımı, suyun önemi, suyun doğru kullanım teknikleri gibi konular öğrencilere aktarıldı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, su verimliliği seferberliği kapsamında gerçekleştirilen eğitim programının, kent genelindeki diğer okullarda da yaygınlaştırılacağını ve toplumun her kesimine suyun doğru ve verimli kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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