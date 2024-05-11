İzmir'den Aydın'a Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Şahıslara Operasyon

Jandarma ekipleri İzmir'den Aydın'ın Köşk ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Köşk ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. U.A ve E.E isimli şüpheli şahısların İzmir ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi araç ile Köşk ilçesine getirdikleri esnada yakalandı. Şüphelilerin içerisinde bulunan araçta yapılan aramada, 135 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kuruman teslim edildi. - AYDIN