TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Kolombiya'da Türk iş dünyasını temsil etti

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Amerika Zirvesi'ne katılarak Türk iş dünyasını temsil etti.

Ülken, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanlığını yürüten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ve Türk iş dünyasını temsilen Kolombiya'da çeşitli temaslarda bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken başkanlığındaki TOBB heyetinde, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi üyesi İzzet Volkan, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan, AB ve Dışilişkiler Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu ile Uzman Yardımcısı Simay Tunçkılıç yer aldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, WCF Amerika Zirvesi'ne video mesaj ile katılarak, görüşlerini aktardı. Hisarcıklıoğlu mesajında "Küresel ekonomi önemli bir dönüşümden geçiyor. İklim değişikliği ve dijitalleşme iş yapma biçimlerini değiştiriyor. Dünya odaları ve iş dünyası olarak daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var" dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, TOBB heyeti ile birlikte, Kolombiya'da birçok temasta bulunarak Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçisi Sayın Beste Pehlivan Sun ile görüştü. Görüşmede Büyükelçi Sun, Türkiye- Kolombiya ilişkileri hakkında bilgi verirken, Ülken ziyaret nedeni ve program hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ülken'in Bogota Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ovidio Claros Polanco ile yaptığı görüşmede, Türkiye-Bogota ticari ve iktisadi ilişkileri ele alınarak, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda TOBB ve Bogota TSO tarafından yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Dünya Odalar Federasyonu Amerika Zirvesi için Kolombiya'nın Başkenti Bogota'ya giden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Kolombiya Yetenek ve Toplumsal Beceri Edinme Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ana Lucia Caicedo Laurido ile bir araya geldi. Bogoto Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen görüşmede, Ülken başkanlığındaki TOBB heyeti tarafından Türkiye ile Kolombiya arasında müzakereleri devam eden serbest ticaret anlaşmasının bir an önce tamamlanması konusundaki beklenti ile onay süreci beklenen Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının onay sürecinin tamamlanması talep edildi. Ayrıca, Kolombiya Hükümeti tarafından Türkiye'den inşaat demiri ithalatına uygulanan korunma önlemi hakkındaki sektörün talebi aktarılarak, süreç hakkında bilgi talep edildi. Kolombiya heyeti ise 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Kolombiya Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'na atıf yapılarak, öncelikle bio-teknoloji başta olmak üzere bilim ve teknoloji arasındaki işbirliğine olan talebi vurguladı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Türk iş dünyasını temsilen WCF İcra Komitesi ve Genel Konsey Toplantılarına katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, başkanı olduğu Dünya Odalar Federasyonu'nun İcra Komitesi ve Genel Konsey toplantılarına online olarak iştirak ederek görüşlerini aktardı. - AYDIN