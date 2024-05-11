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Adana'da İş Merkezinden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir iş merkezinin 5. katından düşen 68 yaşındaki Mustafa Aydın hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da bir iş merkezinin 5. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 68 yaşında Mustafa Aydın, 5. katın penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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