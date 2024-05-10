Aydın'da Anaokulu Öğrencilerine Trafik Semineri Verildi

Aydın'ın Çine ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik semineri verildi.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik jandarması ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekibince Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında bir anaokulda eğitim gören miniklere yönelik; önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, motosiklet ve scooter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi ile araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında seminerler verildi. Etkinlik kapsamında kendilerine yöneltilen soruları cevaplayan ve miniklerle yakından ilgilenen ekipler çeşitli hediyeler verdi. - AYDIN