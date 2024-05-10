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Aydın Boksçuları Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan 4 Madalya İle Döndü

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Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Gençler-A Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan 4 madalya ile döndü. Simge Bekler, Tevfik Akkaş, İbrahim Alp Bakır ve Yağmur Turhal başarılarıyla dikkat çekti.

Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Gençler-A Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan 4 madalya ile döndü.

Okul Sporları Gençler-A Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden Simge Bekler, Tevfik Akkaş, İbrahim Alp Bakır ve Yağmur Turhal başarılarıyla şampiyonaya damga vurdu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı şampiyonada rakiplerini alt etmeyi başaran Aydın'ın demir yumrukları kıran kırana geçen mücadelelerin ardından 3 altın ve 1 bronz olmak üzere şampiyonadan 4 madalya ile döndü. 48 kiloda ringe çıkan Simge Bekler, Genç Kadınlar Türkiye Birincisi olarak ikinci kez Türkiye Şampiyonu, 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Tevfik Akkaş, Genç Erkekler Türkiye Birincisi olarak üçüncü kez Türkiye Şampiyonu, 60 kiloda ringe çıkan milli sporcu İbrahim Alp Bakır, Genç Erkekler Türkiye Birincisi olarak dördüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu. 70 kiloda ringe çıkan Yağmur Turhal ise Genç Kadınlar Türkiye Üçüncüsü oldu. Ayrıca 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Tevfik Akkaş, turnuvanın en dövüşken boksörü ödülüne layık görüldü.

Türkiye Boks Federasyonu Aydın Boks İl Temsilcisi ve Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü olan Yavuz Kılıç ise öğrencilerini tebrik ederek "Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Gençler-A Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na ilimizi temsilen katıldık ve şampiyonayı, 3 altın ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya ile tamamladık. Bize desteklerinden ötürü başta Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve her türlü imkan ve desteğini bizden eksik etmeyen İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu başta olmak üzere ilgili müdürlerimize, bizlere inanıp dualarını esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Aldığımız her madalyayı babam Abdulaziz Kılıç'a ithaf ettik. Kabri nur mekanı cennet olsun inşallah. Hedefimiz 23-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Bahreyn'in Manama kentinde yapılacak olan ISF Dünya Şampiyonası" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Al Türkiye Düzce Aydın Spor Spor Güncel Haberler

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