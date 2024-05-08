Aydın Şehir Hastanesi'nde İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi olarak hizmete girecek ve Aydın'ın en büyük sağlık yatırımı olan Aydın Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Dr.Eser Şenkul, hizmet başkan ve başkan yardımcıları ile Kamu Hastaneleri başhekimleri Aydın Şehir Hastanesi'nde yürütülen çalışmalar, son durum ve planlamalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden güncel bilgileri alarak, yerinde incelemelerde bulundu.

Aydın Şehir hastanesinin tam donanımlı ameliyathaneleri, yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, spect tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi, uluslararası standarttaki laboratuvarları ile Aydın'ın sağlık hizmet sunumunda gücüne güç katacağını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 950 yatak kapasiteli olarak projelendirilen ve revizyonlarla 1300 yatak kapasitesiyle açılması öngörülen Aydın Şehir Hastanesi'nin ihtiyaç duyulduğunda yatak kapasitesinin 1448' e kadar arttırılabileceğini, Şehir Hastanesi için gerekli mobilya, mefruşat ve tıbbi cihaz alım süreçlerin devam ettiğini ifade etti. - AYDIN