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Aydın Valisi Engelliler Haftası için Mesaj Yayımladı

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Canbolat mesajında, engelli vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesi ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, "Ülkemizde ve dünyada engelli vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında "Engelliler Haftası" etkinlikleri düzenlenmektedir. Engellilerimiz ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar toplumun ve tüm insanların ortak sorunudur. Toplum hayatından eşit ve üretken birer birey olmaları için yapılacak her türlü hizmet sadece devletin değil herkesin görevidir. Dolayısıyla güçlü bir empati yaparak engelli vatandaşlarımıza karşı olan duyarlılığımızı en üst düzeyde tutmamız gerekmektedir. Sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız, toplumumuz için birer güç kaynağıdır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve iyileştirme başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler, insana ve topluma duyulan saygının bir gereğidir. Bir ülkenin huzuru, ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir. Gururla ifade edebilirim ki devletimiz, engelli bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatlarını başkalarına muhtaç olmadan sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla mevzuat düzenlemeleri yaparak onların ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok görünür olmaları konusunda yardımcı olmaktadır. Devletimiz bu kapsamda engelli çocukların eğitimleri, tedavileri için resmi ve özel eğitim kurumlarının açılmasına destek olmakta, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamlarda yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti ödemekte, sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımıza da aylık bağlamaktadır. Özellikle kamudaki iş alımlarında engelli kontenjanının artırılması, engelli bireyler için devletimizin tüm engelleri ortadan kaldırmak için uğraşmasının en bariz uygulamasıdır. Bu çalışmalar sonucunda, engelli vatandaşlarımızın spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına varan pek çok alanda takdire şayan başarılara imza attıklarını görmekteyiz. Hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinlikler ile engellilik konusunda toplumumuzda duyarlılığın arttırılması hedeflenmektedir. Doğuştan veya daha sonradan çeşitli nedenlerle gerçekleşen engelli olma hali, sadece engelli kişilere özgü bir durum değil, tüm insanların ortak olgusudur. Unutulmaması gerekir ki her insan bir engelli adayıdır. Tüm insanların bunun bilincinde olması ve engelli vatandaşlarımızın sorunlarına bu bilinç ve duyarlılıkla yaklaşmaları gerekir. Bu duygularla ilimizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarıma ve ailelerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirterek sağlıklı ve engelsiz yarınlara kavuşmalarını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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