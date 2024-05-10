Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpışması
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ş.Y. idaresindeki 09 NS 750 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Mustafa Arslan Bulvarı'nda Sinan Göktepe yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Göktepe, ağır yaralandı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Göktepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.