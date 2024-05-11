Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.K'nin (32) kullandığı 48 J 0208 plakalı motosiklet, Sailer Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.