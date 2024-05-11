Aydın'da traktör kazası: Bekçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarla sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi hayatını kaybetti.

Olay, Dömen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 27 yaşındaki Orhan Baş'ın tarla sürdüğü sırada kullandığı traktör devrildi. Baş'ın traktörün altında kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Baş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Baş'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Genç bekçinin ani ölümü ailesi, mesai arkadaşları ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN