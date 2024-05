AK Parti İl Kadın Kolları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden anneler ve çocuklar için basın açıklaması yaptı

Ak Parti'nin İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak il kadın kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden anneler ve çocukları için basın açıklaması yaptı.

İzmir'de Bilal Saygılı Camisi önünde toplanan kadınlar adına AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de günde ortalama 37'si anne 63 kadının öldüğünü vurgulayan Dalkıran, kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadın sayısının 2 bin 100 civarında olduğunu söyledi.

Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında olduğunu, her gün 180 annenin ölümle burun buruna doğum yaptığını dile getiren Dalkıran, "Ne diyordu Gazzeli anne; 'Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü ikisini İsrail öldürecek, ikisi eve ekmek getirmek için çalışacak, ikisi de okusun ki ülke için işe yarasın.' ya anne olduğunu göremeden, karnında bebeği ile ölen kadınlar, ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler... Zor şartlar, ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler..." diye konuştu.

Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesinin gelecek için umut verici olduğunu belirten Dalkıran, "Biz anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum; vadedilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedeni üzerine mi inşa edeceksiniz?" dedi.

Açıklamaya partinin MKYK üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ ile İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın annesi Emine Saygılı ile eşi Şahika Saygılı da katıldı.

"Bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir"

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda toplanan kadınlar adına ise AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar açıklama yaptı.

Kabadayılar, pazar gününün Anneler Günü olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Anneler Günü, öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor.

Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum; her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir."

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kalfa Kaplan'ın yaptığı basın açıklamasına partinin Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Uşak'ta ise 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve partinin Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar'ın katılımıyla yapılan eylemde AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, basın açıklaması yaptı.

Aydın'da da Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan grup adına açıklamayı AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kayır yaptı. Eyleme çok sayıda kadının yanı sıra Aydın milletvekili Ömer Özmen ve partinin İl Başkanı Gökhan Ökten de destek verdi.