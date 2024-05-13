Aydın'da Jandarma Anneler Günü'nde Huzurevlerindeki Anneleri Ziyaret Etti

Aydın'da jandarma ekipleri huzurevlerinde kalan anneleri ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci Kuruluş Yıl Dönümümü kapsamında, "Anneler Günü" münasebetiyle Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ilçelerinde Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan huzurevinde kalan anneler ziyaret edildi. Ziyarette annelerimiz ile birlikte pasta kesilip çikolata ve çiçek takdim edildi. - AYDIN