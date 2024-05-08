Aydın'da motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikleti ile yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Nuri Aşuk (71), 09 NB 281 plakalı motosikleti ile yaya geçidini kullanarak araçlar kırmızı ışıkta beklediği sırada yolun karşısına geçmek istedi. Kısa süre sonra ışığın yeşile dönmesi ile T.K. yönetimindeki 09 AFH 346 plakalı tırın kör noktasında kalan Aşuk, motosikleti ile tırın altında kaldı. Kazayı fark edenler tır sürücüsünü uyarıp durmasını sağlarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Aşuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Aşuk'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN