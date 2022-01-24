THY, çatısı çöken tesiste bir kişinin yaralandığı iddiasını yalanladı - Haberler
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THY, çatısı çöken tesiste bir kişinin yaralandığı iddiasını yalanladı

AA - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet veren bir tesisin çatısındaki çökmede güvenlik görevlisinin yaralandığına yönelik iddiaları yalanladı.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet veren bir tesisin çatısındaki çökmede güvenlik görevlisinin yaralandığına yönelik iddiaları yalanladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olay sırasında çatısında çökme meydana gelen tesiste bulunan tek kişi olan güvenlik görevlisinin hiçbir zarar görmediğini belirtti.

"Konuyla ilgili paylaşılan yanıltıcı ve gerçek dışı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz. Konuyla ilgili araştırmalar devam etmektedir." ifadelerini kullanan Üstün, söz konusu güvenlik görevlisi Ç.G'nin fotoğrafını paylaştı.

İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet veren tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çökme meydana gelmişti. Söz konusu tesisin atıl halde ve boş olduğu öğrenildi.

THY, çatısı çöken tesiste bir kişinin yaralandığı iddiasını yalanladı

THY, çatısı çöken tesiste bir kişinin yaralandığı iddiasını yalanladı

THY, çatısı çöken tesiste bir kişinin yaralandığı iddiasını yalanladı

AA - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Turkish Cargo, Twitter, Güncel, Haber

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