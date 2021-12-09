Son dakika... 'HURDA' DİYE ALDIĞI MALZEMELER BOMBA FÜNYESİ ÇIKTI

Son dakika haber | 'Hurda' diye aldığı malzemeler bomba fünyesi çıktı

Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu