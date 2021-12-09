Son dakika... 'HURDA' DİYE ALDIĞI MALZEMELER BOMBA FÜNYESİ ÇIKTI - Haberler
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Son dakika... 'HURDA' DİYE ALDIĞI MALZEMELER BOMBA FÜNYESİ ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ERZURUM'da Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu.

ERZURUM'da Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Kurcaladığı el el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralanan Gökhan Z., hastanede tedavi edildi. Polis, fünyelerle ilgili çalışma başlattı.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde hurdacılık yapan, evli ve 3 çocuk babası Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Gökhan Z., kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Z., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kentte hurda toplayarak geçimini sağladığını belirten Gökhan Z., 4-5 ay boyunca topladığı hurdaları ayırırken 6 el bombası fünyesi gördüğünü söyledi. Kurcaladığı fünyenin patlaması nedeniyle yaralandığını dile getiren Gökhan Z., genellikle sanayi yakınlarında hurda topladığını, fünyeleri nereden ve nasıl bulduğunu hatırlamadığını söyledi.

Polis, hurdacıda bulunan el bombası fünyeleriyle ilgili çalışma başlattı.

Son dakika... 'HURDA' DİYE ALDIĞI MALZEMELER BOMBA FÜNYESİ ÇIKTI

Son dakika... 'HURDA' DİYE ALDIĞI MALZEMELER BOMBA FÜNYESİ ÇIKTI

Son dakika... 'HURDA' DİYE ALDIĞI MALZEMELER BOMBA FÜNYESİ ÇIKTI

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