Elazığ'da 14 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 14 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 14-23 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 8 şahıs yakalandı. Uygulamalarda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 34 adet fişek, 7 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 56 adet kartuş ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ