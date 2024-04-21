Çanakkale'de evde uyuşturucu operasyonu: 186 gram madde ele geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisler tarafından bir evde yapılan aramada 186 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımını ve satışını engellemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince H.Ç.'nin evinde yapılan aramada 186 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere polis tarafından el konuldu. - ÇANAKKALE