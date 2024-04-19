Eskişehir'de 163 Bin TL Değerinde Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, farklı ilçelerde 3 ikametten toplam 163 bin TL değerinde hırsızlık gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde Tepebaşı ile Odunpazarı ilçelerinde meydana gelen 3 farklı ikametten hırsızlık olaylarına ilişkin olarak Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen yoğun saha çalışmalarında ilk önce toplam değeri 163 bin TL değerinde olan 3 hırsızlık olayının şüphelilerinin kimlik bilgileri tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayla ilgisi olduğu belirlenen S.C. ve Z.F. isimli şahısların yakalanarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR