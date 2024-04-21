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Samsun'da Polis Şüpheli Şahısları Uyuşturucuyla Yakaladı

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Samsun'un Atakum ilçesinde polis, şüphe üzerine takibe aldığı 5 kişiyi uyuşturucuyla yakaladı. Bir kişi kaçarken yakalandı ve üzerinde 47.62 gram esrar bulundu. Diğer 4 şahıs ise kontrol edildiğinde 26 bin 550 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan soruşturma kapsamında tutuluyor.

Samsun'da polisin şüphe üzerine takibe aldığı şahıslar, uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir aracın yanında sohbet eden 5 kişiyi hareketlerinden şüphelenerek izlemeye başladı. Ekipler kimlik kontrolü ve GBT sorgusu yapmak üzere şahısların yanlarına yaklaştığında bir kişi koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şahsın yere attığı folyoya sarılı paketin içinden 47.62 gram esrar maddesi çıktı. Diğer 4 şahsı kontrol eden polis, H.Y.'nin üzerinde 26 bin 550 TL ele geçirdi. Olayla ilgili H.Y., D.A., K.S. ve Y.F.G., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atakum Samsun Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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