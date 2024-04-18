Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da yapılan çalışmalarda, bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca ve fişek bulundu. Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üzerinde kurusıkı tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Fatih Mahallesinde yapılan çalışmalarda, O.A. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3 parça halinde toplamda, 1,57 gram esrar,1 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kütahya Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: 18 Nisan Perşembe Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 18 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! 18 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İZMİR'DE YANGIN MI ÇIKTI? İzmir'de ne oldu? İzmir'de nerede yangın çıktı? Resmi Gazete bugün (18 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? SON DAKİKA TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? 18 Nisan Tokat'ta okullar tatil edildi mi? SON DAKİKA TOKAT ARTOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 18 Nisan Artova'da okullar tatil edildi mi? Yeşilyurt'ta okullar tatil edildi mi? Tokat Yeşilyurt'ta okullar tatil mi edildi, neden? SON DAKİKA TOKAT SULUSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? 18 Nisan Sulusaray'da okullar tatil edildi mi? SON DAKİKA 18 NİSAN AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Tokat'ta en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 18 Nisan dün gece deprem mi oldu? Amasya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Amasya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Yozgat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Yozgat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title