Bilecik'te Otodan Hırsızlık Olayında 1 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Otodan Hırsızlık' ihbarı üzerine yapılan araştırmalarda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan 1 adet müzik tesisatı amfisi ve 1 adet müzik tesisatı subwoofer hoparlörü araç sahibi vatandaşa teslim edildi. - BİLECİK