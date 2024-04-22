Bilecik'te Otodan Hırsızlık Olayında 1 Şüpheli Yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında yapılan araştırmalar sonucunda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan müzik tesisatı eşyaları araç sahibine teslim edildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Otodan Hırsızlık' ihbarı üzerine yapılan araştırmalarda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan 1 adet müzik tesisatı amfisi ve 1 adet müzik tesisatı subwoofer hoparlörü araç sahibi vatandaşa teslim edildi. - BİLECİK