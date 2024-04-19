Bursa'da Polis Şüphe Üzerine Araçta Metamfetamin Ele Geçirdi

Bursa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 13 paket halinde satışa hazır metamfetamin ele geçirildi.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 13 paket halinde toplamda satışa hazır 12.3 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli E.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BURSA