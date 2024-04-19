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Bursa'da Polis Şüphe Üzerine Araçta Metamfetamin Ele Geçirdi

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis, şüphe üzerine durdurduğu araçta 13 paket halinde satışa hazır metamfetamin buldu. Olayla ilgili şüpheli ise adliyeye sevk edilecek.

Bursa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 13 paket halinde satışa hazır metamfetamin ele geçirildi.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 13 paket halinde toplamda satışa hazır 12.3 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli E.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudanya Bursa Narkotik Suçlar Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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