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Kocaeli'de Motosikletli Şüpheliler Araçları Kurşunladı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerindeki 2 kişi, tabancayla rastgele sağa sola ateş etti. Ardından şüpheliler, park halindeki 41 YU 112 plakalı hafif ticari araç ile 34 BBE 068 plakalı otomobile ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yeri gelen polis ekipleri, 11 boş kovan tespit etti. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kocaeli Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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