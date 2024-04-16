Uşak'ta Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uşak'ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri 2 kilo 670 gram skunk ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını değerlendirerek polis uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında bulunan peynir bidonları içeresinde gizlenmiş 2 kilo 670 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu maddeyi otobüsle gönderdiği öğrenilen S.Ş. ise ekiplerce yakalayarak gözaltına alındı. - UŞAK