"Kasten öldürme" suçundan aranıyordu; polisten kaçamadı

Kayseride çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.S. ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık" suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.Ç.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli cezaevine teslim edildi.