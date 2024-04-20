İstanbul'da 215 Aranan Şahıs Yakalandı

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 215 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan tüm hükümlü şahıslar ile özellikle "hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme ve cinsel saldırı/istismar" gibi suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, il genelinde şube müdürlüklerine bağlı ekipler ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla 900 ekip, bin 800 personel görevlendirildi. Görevlendirilen ekipler, 750 şahsın adresine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, aralarında Dudu U. (16 ayrı suçtan aranması ayrıca hırsızlık suçundan 40 yıl hapis cezası bulunan Dudu U., birden fazla kişi ile tehdit suçundan 20 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Musa K., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 2 ay 15 gün cezası bulunan Hakan Ö. ve ruhsatsız silah ticareti suçundan 15 yıl 1 ay 15 gün cezası bulunan Yavuz A. isimli şahıslar olmak üzere aranan toplam 215 şahıs yakalandı. Bunlardan 86 şahsın kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, 129 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. - İSTANBUL