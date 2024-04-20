Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 215 Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 215 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Aranan şahısların suçları arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme ve cinsel saldırı/istismar gibi suçlar bulunuyor.

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 215 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan tüm hükümlü şahıslar ile özellikle "hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme ve cinsel saldırı/istismar" gibi suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, il genelinde şube müdürlüklerine bağlı ekipler ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla 900 ekip, bin 800 personel görevlendirildi. Görevlendirilen ekipler, 750 şahsın adresine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, aralarında Dudu U. (16 ayrı suçtan aranması ayrıca hırsızlık suçundan 40 yıl hapis cezası bulunan Dudu U., birden fazla kişi ile tehdit suçundan 20 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Musa K., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 2 ay 15 gün cezası bulunan Hakan Ö. ve ruhsatsız silah ticareti suçundan 15 yıl 1 ay 15 gün cezası bulunan Yavuz A. isimli şahıslar olmak üzere aranan toplam 215 şahıs yakalandı. Bunlardan 86 şahsın kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, 129 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Can Kaya sağlık durumu nasıl? Hasan Can Kaya sakatlandı mı, neden sakatlandı? Hasan Can Kaya hastalığı ne? Kargolar Cumartesi açık mı 2024? Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 20 Nisan Cumartesi Survivor yeni bölüm! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi! Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir? Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title