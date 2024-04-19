Samsun'da Ormanlık Alanda Cinayet

Samsun'da bir kişi, konuşmak için ormanlık alana götürdüğü ortağını tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan Salı saat 23.00'ten itibaren Muhammet Tuncel'den (26) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, kayıp şahsın iş ortağı Harun S. (27) ile en son beraber olduğu ve akabinde kaybolduğu tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Harun S., birlikte cam balkon işi yaptıkları ortağı Muhammet Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi'nde ormanlık alana gittiklerini, kavga etmeleri neticesinde silahla ateş etmek suretiyle onu öldürdüğünü itiraf etti.

Harun S.'nin olay yerini göstermesi üzerine kayıp gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Gözaltına alınan Harun S., tartışmanın 'alacak-verecek' anlaşmazlığından kaynaklandığını savundu.

Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN