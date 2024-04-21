Adıyaman'da Durumundan Şüphelenilen Şahsın Üzerinden Tabanca Ele Geçirildi

Adıyaman'da, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Yunus polis ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimler çerçevesinde durumundan şüphelenilen A.Ö., isimli şahıs durduruldu. Üst araması yapılan şahsın üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabanca muhafaza altına alınırken şahıs hakkında da işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN